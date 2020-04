António Casinhas mostra que estuda com o filho na telescola

Num momento em que todos alunos se adaptam à nova realidade da telescola, o filho de Cristina Ferreira não é exceção.Tiago, que frequenta o 6º ano de escolaridade tem agora aulas a partir de casaUm verdadeiro desafio para o ex-companheiro da apresentadora que partilhou o momento nas redes sociais.Ainda assim, não é possível decifrar se Tiago está em casa do pai ou se foi António Casinhos a visitar o filho em casa de Cristina Ferreira.Recorde-se que apesar da separação que ocorreu há cerca de nove anos o casal mantém uma relação de proximidade e Casinhas faz questão de integrar as rotinas do filho.