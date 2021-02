António Cordeiro enfrentou anos de luta e sofrimento

07 fev 2021 • 17:35

Ator nunca mais baixou o braços ao longo dos últimos quatro anos.

O ator, que faleceu aos 61 anos, teve de deixar de trabalhar e há cerca de um ano foi internado na Casa do Artista, numa altura em que o seu estado de saúde se encontrava cada vez mais debilitado.No último sábado, não resistiu aos anos de luta e acabou por morrer no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, como consequência da doença. As redes sociais pintaram-se de fotos do ator com os colegas a lembrarem o seu sorriso, agora a preto e branco.