António Cordeiro internado na Casa do Artista

A mulher de António Cordeiro viu-se obrigada a interná-lo na Casa do Artista, depois de sofrer uma queda enquanto o tentava ajudar. No entanto, Helena Almeida pensou que a estadia seria apenas por uns tempos, enquanto ganhava forças e recuperava, mas devido ao surto de coronavírus, não pode trazê-lo para casa.", revelou Helena à revista 'TV7 Dias'.Neste momento, as visitas estão proibidas, mas o casal vê-se por videochamada. "".", relata, acrescentando que conta levá-lo para casa assim que tudo terminar.O ator de 60 anos sofre de Paralisia Supranuclear Progressiva e já perdeu algumas faculdades, como a fala e a mobilidade.