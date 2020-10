António Costa e Fernanda Tadeu: Cumplicidade à prova de vírus

António Costa e Fernanda Tadeu têm-se mostrado cada vez mais cúmplices e unidos.Esta semana, o primeiro-ministro inaugurou, em São Bento, a exposição de obras de arte contemporânea de artistas portugueses da Coleção Figueiredo Ribeiro no âmbito da iniciativa ‘Arte em São Bento’, criada em 2017.A seu lado, teve a companheira, que mesmo pertencendo ao grupo de risco, após ter enfrentado uma doença oncológica há cerca de um ano, faz questão de estar presente nos momentos mais importantes.António Costa já garantiu que mantém as rotinas de sempre. "", disse, no ‘Programa de Cristina’.Em maio, Fernanda Tadeu chegou a apanhar um susto e a recorrer ao serviço de Urgência do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, depois de ter sentido uma indisposição e dificuldades respiratórias. No entanto, horas depois teve alta.