"Vivemos tempos difíceis de confinamento e afastamento físico. Mas não de afastamento social e emocional. Não podemos sentir o abraço físico que gostávamos de sentir, especialmente hoje, das nossas Mães. Mas podemos dizer-lhes: Feliz Dia da Mãe!", escreveu na legenda da fotografia.

António Costa assinalou o Dia da Mãe com uma fotografia da infância. Na imagem, a preto e branco, o primeiro-ministro surge de mãos dadas com a mãe, Maria Antónia Palla, hoje com 87 anos, nos degraus de umas escadas.