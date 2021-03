António Costa perde dinheiro com venda da casa em Benfica

Dois anos depois de ter adquirido, por 327 mil euros, um apartamento T2, na rua Cláudio Nunes, em Benfica, Lisboa, o primeiro-ministro, António Costa, mudou de casa e está a desfazer-se do seu antigo imóvel. O apartamento foi colocado à venda pela mulher, Fernanda Tadeu, numa imobiliária e até este domingo – quando a revista ‘Sábado’ noticiou o caso – a descrição da casa encontrava-se disponível, tendo sido entretanto retirada.









Pela casa, de três assoalhadas, e que se situa numa semicave, numa zona residencial de Lisboa, o primeiro-ministro e a mulher pedem agora 320 mil euros, num negócio que não se afigura vantajoso, uma vez que perdem sete mil euros com a transação.

No site em que o imóvel se encontrava à venda, este era descrito como “um apartamento de três assoalhadas e um anexo no jardim, que dá um lindo escritório”.





A imobiliária exibia ainda uma fotografia da zona de jardim da casa, com um amplo relvado e uma área de convívio. Como mais-valia do apartamento, é ainda destacado que este se encontra totalmente remodelado, depois de terem sido realizadas obras totais em todas as divisões, idealizadas por “ arquiteto”. Todos os espaços da casa ficaram com amplas “janelas que dão para o jardim”, de 100 metros quadrados, que conta ainda com “uma casa-abrigo”.





Para já, António Costa e a mulher, Fernanda, ainda não compraram casa nova e encontram-se a viver num apartamento arrendado na mesma zona de Lisboa, Benfica.