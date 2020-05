António Costa recorda viagem romântica com a mulher

António Costa e a mulher

17:00

Vânia Nunes

ainda não sabe como serão as suas férias de verão, mas tenciona "ir à praia", com todos os cuidados e mantendo as normas de segurança., deixou claro, na entrevista que deu esta semana à CMTV.O primeiro-ministro apela a que os portugueses escolham Portugal como destino, tal como vai fazer., começou por revelar António Costa, recordando as férias inesquecíveis que fez pelo Interior do País com Teresa Tadeu.No início do mês, António Costa viveu momentos de preocupação com a mulher. Teresa Tadeu teve de ser assistida nas Urgências do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, uma das unidades de referência da Covid-19, com um quadro clínico de indisposição e dificuldades respiratórias. No entanto, tudo não passou de um susto e Teresa Tadeu e António Costa regressaram a casa após avaliação médica, duas a três horas depois.