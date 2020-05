António Costa toma o pequeno almoço em esplanada e confessa: "Já tinha saudades"

18 mai 2020 • 14:54

Com a reabertura de restaurantes e cafés nesta segunda fase do desconfinamento,fez questão de tomar o pequeno-almoço na esplanada, em Benfica, nesta segunda-feira, mostrando-se confiante., afirmou o primeiro-ministri, acrescentando que as pessoas devem "começar a recuperar a liberdade"."Os restaurantes e cafés não estão a abrir de qualquer forma. Neste caso, tem logo à entrada os dispensadores que nos permitem a desinfeção e acrílicos na mesa para que ninguém se contamine. Depois de não nos termos deixado vencer pelo vírus, não podemos deixar-nos vencer pela cura. É preciso ir vencendo estes receios, com confiança e sempre com cautela", disse o primeiro-ministro, que respeitou todas as medidas de segurança no seu regresso às esplanadas.