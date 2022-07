António da Silva Campos acusado de sete crimes

O presidente do Rio Ave, António da Silva Campos

01:30

O presidente do Rio Ave, António da Silva Campos, está a ser julgado por sete crimes: perseguição agravada, injúrias e ofensas à integridade física à filha e ameaça agravada à ex-mulher e ao ex-cunhado.Segundo revelou a imprensa nacional, a família do empresário e dirigente desportivo vivia em constante estado de terror desde que, em 2016, se agravaram os problemas financeiros do grupo Campos.O divórcio de António da Silva Campos e as partilhas foram a última gota, e segundo a filha do casal, Diana, a fúria do pai chegou a descambar em agressões que a levaram ao hospital.