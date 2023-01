António Pedro Cerdeira: "Burlonas, ladras e descompensadas"

"Os hospitais psiquiátricos fazem muita falta para esta gente sem vida e sem caráter. Entre outras façanhas e além de insultar em meu nome, ainda pedem dinheiro as pessoas e tentam seduzir nao importando a idade, maior ou menor. Cuidado e que o Ministério Público actue rapidamente", terminou António Pedro Cerdeira.







"Só tenho uma conta Instagram e está autenticada, esta é mais uma das falsas, que todos os dias um grupo de burlonas, ladras e descompensadas mentais, já identificadas e com queixa no Ministério Público, faz no intuito de burlar em meu nome, insultar pessoas e difamar", começou por escrever, revelando que conhece a identidade de quem está por detrás desta conta.