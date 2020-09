António Pedro Cerdeira dedica prémio Sexy TV à mãe: "Ela adorava acompanhar as votações"

António Pedro Cerdeira foi o vencedor do prémio Sexy TV, do passatempo do Correio da Manhã Sexy Vidas.O ator de 50 anos não esconde o orgulho com a distinção dos leitores, que votaram ao longo de todo o verão.", contou, divertido. "".A concorrer diretamente com José Fidalgo, Pedro Sousa, Ricardo Araújo Pereira e Cláudio Ramos, António Pedro Cerdeira diz que qualquer um seria "um justo vencedor".Feliz, dedicou o prémio à mãe, Dinora Manuel, que morreu no ano passado. "", confidenciou, emocionado.