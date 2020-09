António Pedro Cerdeira: “Este troféu é um tributo que posso oferecer à minha mãe”

António Pedro Cerdeira, de 50 anos, foi galardoado com o título Sexy TV. O ator classificou-se em primeiro lugar numa das categorias do passatempo Sexy Vidas, do Correio da Manhã.“Este ano, o prémio tem um valor mais forte. Ganhar este ano é um tributo que posso oferecer à minha mãe, que faleceu em fevereiro”, sublinhou emocionado, durante a participação no programa ‘Manhã CM’, da CMTV.“Tenho sete ou oito troféus. Em minha casa só tenho um. Os restantes estão na casa da minha mãe, e este também vai para lá”, revelou. O ator foi surpreendido pelo filho Afonso, de 15 anos, que expressou o seu orgulho pelo pai.