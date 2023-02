António Pedro Cerdeira mostra toda a sua revolta. Saiba porquê

António Pedro Cerdeira insurgiu-se na sua página oficial do Instagram contra uma conta falsa que foi criada com o seu nome. O ator deixa evidente que não é a primeira vez que acontece e que já terá inclusivamente feito diligências junto das autoridades competentes.

"A louca vigarista e mentirosa mais as juniores vigaristas continuam a atacar e a gozar com o Ministério Público e com a Polícia (…)", escreveu na sua conta oficial no Instagram.

Além da indignação, António Pedro Cerdeira dá a entender que conhece a autoria da página enganadora.

"Mais uma conta destas loucas, criminosas e pedófilas (metem se nas redes sociais com maiores e menores além de pedir dinheiro e tentar seduzir. Mais um crime, melhor, vários desta xungaria já identificada e com queixa. Querem protagonismo? vão para os Big Brother da vida", acrescentou o ator.

Recorde-se que, em novembro passado, António Pedro Cerdeira foi notícia por alegada violência doméstica. A ex-companheira acusou o ator de 'Sangue Oculto’, da SIC, de a ter agredido. Susana Silva mostrou inclusivamente fotografias chocantes onde surgia com marcas de agressões físicas.