António Pedro Cerdeira recusa contracenar com a 'ex' Rita Guerra

Nove anos depois de terem colocado um ponto final no casamento fugaz,voltaram a cruzar-se durante as gravações da novela 'A Serra', da SIC. A cantora, que é voz do genérico da trama, fez uma participação especial no projeto de Paço de Arcos onde o ator faz parte do elenco.Segundo revela a revista 'TV 7 Dias', o ambiente nas gravações foi de grande tensão visto que António Pedro Cerdeira se recusou a contracenar com a ex-mulher. ", conta uma fonte da produtora da novela.Embora, a decisão tenha sido aceite pela produtora, a cena teve de ser alterada visto que a personagem de António Pedro Cerdeira é dono do hotel onde a cantora atuou.Contudo, não foi só António Pedro Cerdeira que se recusou a contracenar com a cantora, segundo a publicação houve outros atores que tomaram a mesma decisão. ", contou a fonte à publicação., explicou uma outra fonte próxima do elenco à 'TV 7 Dias'.A mesma fonte notou o quão estranho foi a continuação da novela, após o concerto de Rita Guerra. "A 'TV 7 Dias' entrou em contacto com o representante da cantora que se remeteu ao silêncio. "A Rita não tem qualquer comentário a fazer sobre esse assunto, que desconhece por completo".Recorde-se que o casamento entre Rita Guerra e António Pedro Cerdeira durou cinco meses tendo sido anunciado o fim do enlace em 2012. Mais tarde, a cantora revelou pormenores sobre o que ditou a separação.revelou Rita Guerra, aquando do seu divórcio.no México., contou.Quando regressaram a Lisboa, começaram a tratar do divórcio e a cantora saiu da casa que dividia com o ex-marido.