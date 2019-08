António Raminhos confessa que a mulher sofreu dois abortos

António Raminhos surpreendeu os fãs ao partilhar que a mulher, Catarina Raminhos, sofreu dois abortos espontâneos. A revelação foi feita durante o seu espetáculo de stand up comedy, 'O Melhor do Pior', que foi exibido na SIC.O humorista revelou detalhes do momento delicado., afirmou.

Pouco tempo depois, António Raminhos e Catarina tiveram a primeira filha, Maria Rita. Mas, o casal voltou a sofrer um aborto espontâneo depois do nascimento da bebé. O humorista frizou que ele e a mulher reagiram de forma pragmática à notícia.



"Ao mesmo tempo, eu tenho a sorte de ter ao meu lado uma mulher que é muito pragmática, como eu. Ou seja, quando estou a enfrentar uma situação difícil, sou muito frio. Não fico a pensar que é uma tragédia. Não fico a pensar que fui escolhido para isto me ter acontecido. É a Natureza. Aconteceu como acontece a milhares de pessoas e como vai continuar a acontecer. É assim. É a vida. A vida é perfeita nas suas imperfeições e este é um bom exemplo disso", salientou.

O casal está junto há 19 anos e já tiveram mais duas meninas, Maria Inês, de seis anos, e Maria Leonor, de três.