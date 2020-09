António Raminhos e Débora Picoito entre os mais sexy de Portugal

Com o seu jeito característico e brincalhão, Raminhos aproveitou ainda para deixar uma sugestão, além do agradecimento aos que o ajudaram a vencer o título. "Mais que o prémio Sexy Net, devia receber o prémio empatia net, porque acredito que o sentido do humor seja algo cativante".Feliz com a conquista, a modelo do Algarve acredita que as redes sociais são uma ótima plataforma para se dar a conhecer ao público. "Gosto de mostrar mais além daquilo que as pessoas puderam ver nos programas em que participei, e também para ganhar algum dinheiro."A antiga concorrente dos reality shows da TVI vai ter, agora, oportunidade de desfrutar de uma viagem ao estrangeiro, só não sabe é quem vai escolher para a acompanhar., disse, entre risos, Débora Picoito.As últimas semanas têm sido de total azáfama para Débora Picoito, que se tem desdobrado em viagens entre Olhão e Lisboa para lutar pela realização de um sonho antigo., prometeu, durante a aparição ao lado dos apresentadores Maya e Nuno Eiró, no programa das manhãs da CMTV.