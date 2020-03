António Raminhos goza com corrida ao papel higiénico com vídeo hilariante

António Raminhos é um dos famosos que mostra estar a cumprir a quarentena em casa, na companhia da mulher, Catarina Raminhos, e das três filhas: Maria Rita, Maria Inês e Maria Leonor.O humorista voltou a protagonizar um momento divertido, que partilhou no Instagram, e não deixou os milhares de seguidores indiferentes.Raminhos decidiu gozar com a corrida aos supermercados que tem acontecido no país, sendo que o papel higiénico tem sido um dos produtos mais procurados e levados para casa, o que tem sido constantemente alvo de piada nas redes sociais., pergunta a uma das filhas, que depressa responde que está na casa de banho.Raminhos aproxima-se da filha, que está sentada na sanita, e, percebendo que está a usar papel higiénico, grita:, diz, agarrando num maço de notas que dá à filha, em troca do papel., escreveu Raminhos na legenda do vídeo, que contou com mensagens a reagir ao humor:, são algumas das mensagens deixadas a António Raminhos.