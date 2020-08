António Raminhos recorda momentos de aflição após operação: “As dores mais horríveis que me lembro de ter”

António Raminhos viveu momentos de aflição durante uma operação a uma hérnia aos 19 anos. Nas redes sociais, partilhou um longo desabafo com os seguidores, em que recordou os momentos que viveu.

"Muita gente goza comigo por causa ‘cicatriz da cesariana’ ou que a minha ‘barriga está triste’. Sem problema como é óbvio, mas a história já tem mãos que se lhe diga", começou por escrever na legenda da fotografia em que mostra a marca da operação na barriga. "Aos 19 anos fui operado a uma hérnia. Passei três dias no Curry Cabral num pavilhão que mais parecia hospital de campanha, onde as ‘salas’ eram divididas por taipas", afirmou.

No desabafo, o humorista descreveu ainda a falta de privacidade que teve no hospital: " (…) Três taipas à frente tinha um homem que gritava a noite toda, para além da equipa de enfermagem que falava alto e bom som durante a madrugada", disse.

Ao fim de alguns dias, Raminhos recebeu alta, mas teve de voltar ao hospital: "Fui para casa. Dois dias depois começo a explicar que sentia algo estranho. Custava-me muito a mexer e parecia que tinha algo… Ao terceiro dia, estou com 39,5 de febre. Fui para as urgências onde, sem anestesia (acho que só podia mesmo ser assim), a médica tira os pontos e vi o pânico na cara dela", continuou.

"Nesse momento, sinto a esvair-me em sangue. Não era sangue, era pus… estava tudo infetado. Foram as dores mais horríveis que me lembro de ter. Os médicos tinham de enfiar seringas e seringas de betadine para dentro e espremer a minha barriga para limpar tudo. Durante um mês tive de andar com um buraco e um dreno a fazer pensos diários (…) Enfiavam-me, entre a pele e a parede abdominal, gaze enrolada num ferrinho e eu sentia, literalmente aquilo a mexer dentro de mim", acrescentou.

No final do relato, António Raminhos admite ter ficado com sequelas: "Não é a história do coitadinho, é só uma história dos anos 90", rematou.