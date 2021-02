António Ramos faz apelo aos portugueses: "As pessoas internadas não vêem os familiares há meses"

s pessoas internadas (covid e não covid) não vêem os familiares há meses. Sei de histórias de pessoas que se despediram de familiares porque alguém arranjou um tablet."



O comediante referiu ainda outro bens necessários. "Faltam toalhas, porque pessoal e utentes limpam-se muitas vezes a lençóis. Faltam pratos e talheres descartáveis, roupa interior, bancos."





O problema não é a Covid, é a falência do sistema. Estes problemas já existiam. Agora estão a atingir um extremo em vários espaços. Ironicamente, a solidariedade do português é o que tem safado este País. Infelizmente (e FELIZMENTE) está nas nossas mãos fazer algo porque quem está ao nosso lado. Vamos".







Em parceria com a Ordem dos Enfermeiros, o humorista criou uma rede para recolha de bens essenciais para ajudar a fazer frente aos constragimentos provocados pela atual crise sanitária. Os objetos de primeira necessidade podem ser doados em vários pontos do País Raminhos falou sobre a importância dos "tablets" neste momento, em que diariamente são atingidos números records de vítimas mortais, devido à Covid-19.Indignado com algumas das decisões do Governo liderado por António Costa, deixou um agradecimento aos portugueses.