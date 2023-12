António Zambujo fala pela primeira vez sobre Carolina de Deus

António Zambujo, de 48 anos, esteve recentemente no programa 'As Três da Manhã', na Rádio Renascença, onde o nome de Carolina de Deus, de 23, com quem há rumores há vários meses que o cantor possa ter uma relação amorosa, veio à baila., lançou Inês Lopes Gonçalves.Entre muitos risos, o intérprete de 'Pica do 7' respondeu:, disse António Zambujo sem se comprometer.Até ao momentos, os dois cantores, que têm uma diferença de 25 anos de idade, não confirmaram nem desmentiram as noticias de uma suposta relação amorosa entre os dois.