António Zambujo reage de forma hilariante ao decote ousado de Aurea

António Zambujo não resistiu a comentar o decote ousado de Aurea utilizado na gala da semana passada no ‘The Voice - Portugal’, da RTP1. O look viral não escapou ao olhar atento dos fãs e depressa se tornou num dos assuntos mais falados da noite.

Contudo, este domingo, o visual voltou a ser falado na gala do programa. A cantora optou por um look mais discreto, mas mesmo assim todas as atenções viraram-se para si. Tudo começou quando Catarina Furtado pediu à jurada para mostrar o vestido curto, que exibia as suas pernas. "Calma, hoje não há decote", afirmou Aurea.

Perante a resposta, António Zambujo não resistiu a fazer uma piada devido a um vídeo divulgado na página ‘InsóniasCarvao’, que mencionava o facto do peito da cantora ser parecido à careca de Pedro Abrunhosa. "O Pedro Abrunhosa na semana passada saía por cima, esta semana sai por baixo", disse, provocando risos em estúdio. No entanto, a piada não agradou a todos. Marisa Liz mostrou o seu incómodo. "Tu disseste mesmo isso?", questionou.

