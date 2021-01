Anuska do 'Big Brother' enfrenta Cláudio Ramos e acusa-o de "imparcialidade"

19 jan 2021 • 12:26

A polémica entre Anuska e Hélder do 'Big Brother' continua envolta em polémica. Após a "humilhação" na última gala do reality show, da TVI, a ex-concorrente apresentou-se esta terça-feira, 19 de janeiro, frente a frente com Cláudio Ramos e pôs os pontos nos i.



"Estou chateada consigo Cláudio. Fiquei desiludida. Senti que houve falta de imparcialidade no programa. Estão a levar a Joana [Diniz] com paninhos quentes. Não gostei", atirou a bailarina no arranque da conversa no 'Dois às 10'.



O apresentador respondeu, rejeitando qualquer falha. "Não concordo. Sempre tive grande estima por si [Anuska] e pela Iury [irmã e ex-concorrente do 'BB2020']. Considero que se Anuska o Hélder forem um casal e outra pessoa se mete no meio, o problema não é dessa pessoa. Acho que a responsabilidade é do Hélder. Não tem nada a ver com a Joana. Não acho que seja uma questão de imparcialidade. Eu a Teresa [Guilherme] somos imparciais. Não vou dizer que nao tenho favoritos".



A primeira participante expulsa do 'Duplo Impacto' não gostou do que ouviu e continou a manifestar o seu desagrado.



"Não sou só eu a dizer Cláudio [que houve imparcialidade]. Nesta [última] gala foi comigo e com o Hélder. Na outra gala foi a questão da homofobia com o Pedro Crispim. Se não fosse a Pipoca [Mais Doce] a falar não tinham dado relevância. Foi muito feio o que fizeram com o Crispim".



O anfitrião do matutino do quarto canal enfureceu e virou-se contra os comentadores do 'Big Brother'. "O que é que acha que é mais grave? Um comentador estar sentado a comentar um concorrente, que está dentro da casa, e dizer coisas que não devem ser ditas ou um concorrente, que está dentro da casa a jogar, que disse aquilo de determinada maneira, que aos meus olhos não foi para chatear? Quem é que tem que ter mais responsabilidade? Para mim o comentador."



Maria Botelho Moniz entrou na conversa e defendeu o conselheiro de moda, revelando que isso a levou a discutir com o parceiro televisivo nos bastidores. "Eu também não achei o comentário bonito. Já disse isto ao Cláudio. Não estamos 100% de acordo".



Cláudio voltou ao tema principal e provocou Anuska: "Você e o Hélder não têm nenhuma relação!"



A bailarina contra-atacou. "Não se trata de uma relação. Trata-se de respeito. O Hélder foi o culpado óbvio, mas à volta disso temos outras personagens. A Joana foi secundária. Ela esteve mal, tal como o grupo esteve muito mal".



O ambiente no estúdio dos 'Dois às 10' aqueceu e só acalmou com o transmissão de blocos de imagens do reality show.