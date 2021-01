Anuska revela que a mãe e a irmã não sabiam da relação com Hélder: "Ficaram chocadas"

fomo

-nos aproximando", contou.





As pessoas pensam que os beijos foram uma jogada e não foram.

Simplesmente não sabia se ia sair ou ficar e acho que está na cara de todos a cumplicidade e carinho que temos um pelo outro".

foi a concorrente escolhida pelos portugueses para abandonar a casa do, no último domingo. À saída da casa, a irmã de, antiga concorrente do reality show, esclareceu a relação de enorme cumplicidade come revelou que a família não desconfiava de nada., afirmou, sobre a relação com o ex-concorrente do 'Big Brother 2020', que participa no novo formato., afirmou.A irmã de Iury garantiu ainda que a produção não sabia do seu envolvimento com Hélder e desmentiu os rumores de que o namoro já estaria assumido fora do programa.Sobre os beijos que trocaram dentro da casa mais vigiada do país, Anuska garante que não foi estratégia: