Ao sair mais cedo da gala da TVI, Conceição Queiroz sofre queda aparatosa

Comentário enigmático de Conceição Queiroz sobre a noite da gala de aniversário da TVI

Conceição Queiroz recordou a noite da gala de aniversário da TVI passadas duas semanas do evento. Foi através de uma publicação que a jornalista da CNN Portugal e TVI, de 49 anos, publicou no seu instagram ao lado do ator Nuno Pardal, de 45, que começou a intriga.Após um comentário de uma seguidora que diz:, a comunicadora respondeu a este comentário e destacou situações que aconteceram naquela noite que considera, garantiu a jornalista, acrescentado que não se está a referir ao ator que surge ao seu lado no vídeo., voltou a reforçar Conceição Queiroz.Esta situações levaram a jornalista a sair da gala mais cedo., revelou a comunicadora da estação de Queluz de Baixo.Esta fez ainda questão de destacar uma manifestação que se realizou no dia 24 de fevereiro acerca do racismo, xenofobia e fascismo., rematou Conceição Queiroz.