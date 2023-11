Aos 57 anos, Gordon Ramsay foi pai pela 6º vez

Gordon Ramsay e a mulher, Tana Ramsay, deram as boas-vindas ao sexto filho em comum. A revelação foi feita pelo casal através de uma publicação nas redes sociais.O conhecido chef britânico, de 57 anos, e a mulher, de 49, partilharam o primeiro registo da bebé, momentos após o parto. O nascimento ocorreu depois do aniversário de Gordon Ramsay.pode ler-se na publicação de Gordon que acrescentou que o pequeno Jesse nasceu com mais de três quilos. ", rematou.Recorde-se qye que Gordon e Tana, de 49 anos, são ainda pais de Megan, de 25 anos, dos gémeos Jack e Holly, de 23, da filha Matilda ('Tilly'), de 22 e de Oscar, de quatro.