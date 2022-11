Aparecimento das filhas de Luciana Abreu na televisão geram polémica Advogado de Daniel Souza, pai das crianças, reagiu.

Luciana e as filhas

Foto: DR

01:30

Depois da apresentadora Luciana Abreu ter sido surpreendida, em direto, no último ‘Domingão’ (SIC) com a visita das filhas Amoor e Valentine, de cinco anos, que subiram ao camião para cantar, o advogado de Daniel Souza, pai das crianças, reagiu.



Rui Bacelar deixou claro que o seu cliente impede a aparição das meninas na televisão. O tema foi abordado no programa matinal da CMTV, que teve acesso a informações por parte do advogado do ex-marido da atriz. Luciana tem a guarda das filhas gémeas.

Mais sobre