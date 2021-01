Aparição debilitada de rei Juan Carlos preocupa família do monarca

A mudança do rei Juan Carlos para Abu Dhabi continua debaixo de fogo. Enquanto uns acreditam ter sido a melhor opção para limpar a imagem da família real e do próprio após a revelação dos escândalos financeiros, outros criticam a fuga às suas responsabilidades.O certo é que pouco se sabe acerca das motivações do pai de Felipe VI. No entanto, numa recente imagem divulgada pelo programa espanhol ‘Viva la Vida’, da TeleCinco, o monarca aparece visivelmente debilitado, ao andar apoiado pela equipa de seguranças. A imagem veio a público, esta terça-feira, no mesmo dia em que Juan Carlos completou 83 anos. As dificuldades físicas do rei emérito acabaram por levantar uma onda de preocupação junto dos apoiantes da família real espanhola que desconheciam o estado de saúde de Juan Carlos, que aparenta ser preocupante.