Apartamento mais caro de Portugal comprado por Cristiano Ronaldo

Em julho deste ano foi notícia a venda do apartamento mais caro de Portugal, no valor de 7,2 milhões de euros. A compra da penthouse situada numa das zonas mais exclusivas de Lisboa, perto da avenida da Liberdade, foi mantida em segredo devido ao avultado investimento.Mas a ‘TV7Dias’ avança agora que foi Ronaldo quem adquiriu este apartamento T3 no 13º andar, com uma área de 288 m2 e um terraço panorâmico de 260 m2.Além de uma vista privilegiada e exclusiva sobre a capital, a nova casa de CR7 oferece ainda uma piscina virada para o Parque Eduardo VII, sauna, jacuzzi, segurança 24h e domótica de última geração. Ao, a diretora de imagem da Vanguard Properties confirmou a venda, justificando o seu valor com a arquitetura única e materiais exclusivos."A disputa foi muita e eram muitos os interessados", afirmou, recusando revelar a identidade do comprador, por motivos de "confidencialidade".Cristiano Ronaldo possui outras duas casas em Lisboa, uma delas em plena avenida da Liberdade, adquirida em 2015. O craque da Juventus também é dono de um apartamento no Parque das Nações.