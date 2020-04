Apil Ivy mantém a forma com o jogador do Benfica Rúben Dias: "Estamos a levar uma vida saudável"

18 abr 2020 • 22:14

Miguel Azevedo

Regressou a Portugal uns dias antes de ter sido declarado o estado de emergência e, apesar de ter vindo com um disco novo (EP), é a partir de sua casa que Mariana Gonçalves, mais conhecida por, tem feito todo o trabalho de promoção, apenas na companhia da família e do namorado,, diz a jovem cantora.Pelo meio, vai jogando PlayStation com os irmãos e fazendo por manter a boa forma física com a ajuda do seu ‘personal trainer particular’, o central do Benfica.O novo single gravado em Londres, ‘Far From Home', é uma canção que fala sobre as saudades de estar longe de quem se gosta e mais precisamente sobre a relação da cantora com Rúben Dias. "É das canções mais honestas que fiz até hoje. Mostrei-lhe essa música como se fosse um presente, apenas algum tempo depois de o ter feito e o mais engraçado é que ele identificou-se logo com ela", diz April, que tem no jogador do Benfica um dos seus maiores críticos., fez saber a cantora, que se mostra focada em promover o projeto.