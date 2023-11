Apoio a Miss Portugal faz furor em El Salvador

Depois de ser eleita Miss Portugal, Marina Machete, de 28 anos, já está em El Salvador para disputar o título de Miss Universo. A conquista da modelo transgénero tem dado muito que falar em Portugal, dividindo opiniões sobre o seu direito à vitória. Contudo, ao chegar ao país da América Central, Marina não conseguiu deixar de se emocionar com a enorme onda de apoio, com centenas de pessoas a aplaudirem a sua coragem.Saiba mais no Correio da Manhã