Apoio nos Globos de Ouro emociona João Catarré

João Catarré agradeceu gesto carinhoso dos colegas e público nas redes sociais

01:30

O gesto de apoio a João Catarré, que está a lutar contra um linfoma, foi o primeiro e um dos momentos mais emocionantes da Gala dos Globos de Ouro, da SIC, que aconteceu no passado domingo no Coliseu dos Recreios, em Lisboa. Na entrega do prémio de Melhor Ator de Cinema, Sara Matos e Mariana Monteiro pediram um aplauso para o ator de 43 anos.Saiba mais no Correio da Manhã