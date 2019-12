Após drama Casillas deixa mensagem de esperança

Depois de ter vivido um período conturbado, com o enfarte do miocárdio, que o obrigou a abandonar os relvados antes do final da época e de ter passado pelo pesadelo do cancro da mulher, Sara Carbonero, Iker Casillas parece viver momentos de tranquilidade.



"Não tenha dúvidas que depois de uma grande tempestade vem sempre o sol. Saúde e brilho", escreveu o antigo jogador do FC Porto dando conta das melhorias clínicas da família que ultrapassou um enorme tormento.





Apesar de Sara ainda continuar com os tratamentos contra o cancro, a família já desfruta de momentos de alívio e faz questão de partilhar a sua felicidade com os fãs e seguidores.Na fotografia partilhada na conta pessoal de Instagram, é possível verRecorde-se que, apesar de não integrar o planetel do FCP, Casillas faz parte do estrutura do clube e continua a dividir a sua vida entre o Porto e Madrid.