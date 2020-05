Após festa polémica Madonna confirma que contraiu Covid-19

"Para deixar as coisas esclarecidas para as pessoas que acreditam nas notícias sensacionalistas em vez de fazerem a sua própria investigação acerca da natureza do vírus", pode ler-se no inicio da publicação.



"

Não estou atualmente doente.

Quando testas positivo para anti-corpos significa que tiveste o vírus, que eu claramente tive, uma vez que estive doente no final da minha digressão em Paris há mais de sete semanas, à semelhança de outros artistas do meu espetáculo , mas na altura pensávamos que era só uma gripe muito forte

", afirmou a rainha da pop.



quebrou as restrições de isolamento social para participar na festa de aniversário do fotógrafo e amigo Steven Klein.



A cantora não se inibiu de integrar a festa apesar de todos os riscos e foi alvo de milhares de criticas dos fãs e seguidores.

