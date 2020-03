Após o divórcio, Fernanda Serrano garante: "Estou mais equilibrada"

15 mar 2020 • 17:47

Fernanda Serrano está de sorriso no rosto e garante que este vai ser o seu ano, depois de 2019 ter sido para esquecer face ao divórcio de Pedro Miguel Ramos. "Vai ser o ano F, de Fernanda, um ano ótimo", começa por dizer.Se isso é devido à sua nova paixão, o personal trainer Ricardo Pereira, ou ao novo papel em ‘Amar Demais’, da TVI, prefere não explicar. Contudo, não nega que o seu coração esteja a bater mais forte. "Ele está ótimo. Aliás, sempre esteve e há de continuar assim até eu ter 97 anos", diz a rir, sem mencionar nunca o nome do seu novo amor.Contudo, não nega andar diferente. "Estou mais equilibrada com aquilo que faço e com aquilo que sou. Ando feliz e isso é uma motivação maior para uma pessoa", diz a atriz, de 46 anos, que depois de anos muitas vezes a cuidar apenas dos filhos este ano quer expandir horizontes. "Tenho-me obrigado a criar momentos (como assistir na ModaLisboa ao desfile de Carlos Gil). Eu prometi a mim mesma que este ano seria mais voltado para mim."Isto sem nunca esquecer os quatro filhos, Santiago, 14 anos, Laura de 12, Maria Luísa, de 10, e Caetana, de quatro. "O que vale é que a minha vida está muito bem gerida. Há tempo para tudo neste momento e é isso que me faz sorrir."