Após onda de críticas Castelo Branco diz que a conta foi pirateada

marchand de arte na legenda do vídeo em que desmente a autoria das publicações, afirmando que "é tudo um grande disparate" e que mantém uma relação de grande amizade com Cristina Ferreira.



"Já recuperei a minha conta my darlings e já cá estou pronta para outra. Até já dizem que as minhas empregadas são escravas, é tudo um horror! Como tal quero pedir-vos as maiores desculpas. Cristina, my darling!", disse Castelo Branco.



No entanto, são muitos os fãs que duvidam da veracidade das afirmações de Castelo Branco e que garantem que este apenas quis protagonismo.







José Castelo, de 56 anos, volta a estar envolto numa grande polémica depois de ter sido publicado na sua conta pessoal de Instagram diversas publicações em que arrasa Cristina Ferreira e Rita Pereira com duras críticas e de ter revelado que iria partilhar um vídeo com revelações chocantes sobre escândalos da televisão portuguesa. Depois de ter causado o alvoroço entre os fãs e de ser duramente criticado,, escreveu o