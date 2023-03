Após polémica, Cristiano Ronaldo vai substituir a marquise

O craque já tem autorização para começar as novas obras

Cristiano Ronaldo

11 mar 2023 • 17:07

Depois de ter sido obrigado a demolir a marquise que tinha mandado fazer no terraço do apartamento que comprou em Lisboa, perto do Parque Eduardo VII, Cristiano Ronaldo viu-se obrigado agora a avançar com outra obra. Para esta terá pedido autorização de modo a evitar novas polémicas.

As novas obras no apartamento de luxo, vão ser a colocação de uma pérgola no espaço

mas agora o craque já tem licenciamento para esta alteração. Esta notícia foi avançada pelo 'Daily Mail', depois do 'Correio da Manhã' avançar, em primeira mão, com o documento que mostra a autorização para as obras.