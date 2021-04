Apostas falhadas de Cristina Ferreira geram tensão na TVI

Cristina Ferreira continua empenhada em dar a volta aos maus resultados da TVI e uma das suas estratégias tem passado pela aposta em novos rostos, alguns deles com quem já tinha trabalho na SIC.No entanto, para já, as suas decisões não trouxeram os resultados pretendidos e alguns profissionais já "começam a acusar a pressão", de acordo com a 'TV Guia'.Zé Lopes, que foi recentemente contratado para ser um dos rostos do 'Somos Portugal' é um exemplo. "", admitiu.Também o chef Rúben Pacheco Correia, que deixou a SIC para se juntar a Cristina Ferreira no 'Cristina ComVida' tem sido arrasado pelas críticas.", afirmou, completando: "."