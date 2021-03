Apresentador Piers Morgan é o primeiro a cair após arrasar Meghan Markle por entrevista

A entrevista de Meghan Markle a Oprah Winfrey fez, na terça-feira, a sua primeira ‘vítima’. Piers Morgan, provavelmente a voz mais crítica da duquesa de Sussex, abandonou o programa ‘Good Morning Britain’ depois de ter criticado duramente a forma como esta retratou a família real britânica. O apresentador disse que não acreditava "numa única palavra" do que a ex-atriz disse quando falou em ter pensamentos suicidas quando estava grávida de Archie, embora reconhecesse que a saúde mental e o suicídio são temas "extremamente sérios".Contudo, a tensão apoderou-se do programa da manhã da ITV - o mesmo canal que pagou 1,2 milhões de euros pelo exclusivo da entrevista no Reino Unido - quando, durante a análise às revelações da duquesa, Morgan foi confrontado pelo colega Alex Beresford. "Percebo que tens uma relação pessoal com Meghan Markle ou que tiveste uma e que ela te afastou. Ela tem direito a afastar-te se ela o quiser. Ela disse alguma coisa sobre ti desde que te afastou? Penso que não. No entanto, continuas a dizer mal dela", comentou, levando Morgan a abandonar o estúdio em direto. "Não posso fazer isto", disse.Os comentários de Piers Morgan acabaram por gerar mais de 40 mil queixas à Ofcom, regulador dos media britânicos. Mas o que terá impulsionado a sua saída terá sido a queixa formal apresentada por Meghan à ITV contra o apresentador. Nela, a ex-atriz explicava que a sua preocupação não eram os comentários contra ela, mas a forma como o profissional abordava as questões da saúde mental.Já ao final da tarde, a ITV anunciou que Morgan, que há seis anos era um dos principais rostos do canal, tinha avançado com um pedido de demissão. As consequências foram quase imediatas. Ontem, as audiências do ‘Good Morning Britain’ caíram drasticamente e já começou a circular uma petição a pedir o regresso do apresentador ao programa.Entretanto, ao ser confrontado pelos jornalistas à porta de sua casa, em Londres, Morgan, de 55 anos, disse: "Acredito na liberdade de expressão. Se as pessoas querem acreditar em Meghan Markle, força. Eu não acredito numa palavra que saia da boca dela", afirmou.Depois da enorme polémica em torno de quem teria sido o membro da família a revelar uma atitude racista para com Meghan Markle, nomeadamente com a preocupação em relação ao tom de pele com que poderia nascer Archie, a apresentadora Oprah Winfrey veio a público fazer uma ressalva. A pedido de Harry, explicou que nem a rainha Isabel II nem o marido, Filipe de Edimburgo, foram os autores da polémica frase.Entretanto, no único comunicado feito, dois dias após a entrevista, a rainha de Inglaterra pronunciou-se sobre as "questões raciais" levantadas por Meghan Markle e garantiu que estas vão ser levadas muito a sério e discutidas no seio da família. Afirmou ainda que no clã haverá sempre espaço e amor para o casal e o filho Archie.William mostra-se profundamente "desiludido" com as atitudes do irmão, Harry, e as revelações a Oprah Winfrey apenas aumentaram o fosso entre os dois, que estão cada vez mais distantes. De acordo com a imprensa britânica, o filho mais velho da princesa Diana lamentou ainda os ataques de Meghan Markle dirigidos à mulher, Kate, que, segundo fontes do Palácio, sempre tentou ajudar a ex-atriz a integrar-se na família.