Apresentadora brasileira Ana Maria Braga luta contra cancro no pulmão

Ana Maria Braga anunciou que está a lutar contra umAos, a apresentadora brasileira revelou a fase que enfrenta durante a emissão do programa 'Mais Você', da rede Globo, na televisão brasileira, o formato que comanda., começou por dizer., foi assim que Ana Maria descreveu o seu estado de saúde., disse o rosto da antena do canal brasileiro, mostrando-se confiante da recuperação.Ana Maria Braga já tinha sido surpreendida por esta dura batalha no passado. A apresentadora já teve cancro no pulmão por duas vezes, e também um cancro na pele., recordou, agradecendo aos fãs que a têm acompanhado.explicou, em relação ao cancro que está agora a tentar ultrapassar.Neste momento, a brasileira está a recorrer a uma combinação de quimioterapia com imunoterapia para o tratamento da doença que a volta a abalar, tendo já iniciado o primeiro ciclo., terminou a estrela, que espera regressar ao trabalho em breve.A própósito da revelação, rede Globo dedicou uma mensagem a Ana Maria Braga neste momento delicado, como forma de transmitir força., pode ler-se na mensagem partilhada nas redes sociais.