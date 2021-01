Apresentadora Jani Gabriel pedida em casamento Estrela da SIC e o ator Rui Porto Nunes namoram há sete anos e preparam-se agora para subir ao altar.

Jani Gabriel vai subir ao altar. A apresentadora do ‘Fama Show’ (SIC) foi surpreendida com um pedido de casamento de Rui Porto Nunes. Foi a própria que partilhou a boa-nova nas redes sociais. "Danças comigo para sempre?", escreveu na legenda de um vídeo em que mostra imagens que testemunham o amor ao longo dos anos e de uma foto do anel. Também o ator partilhou a alegria com quem o segue: "Ela disse ‘sim’."



O casal está junto há sete anos e mostra que a relação está mais sólida do que nunca. "Foram anos de aprendizagem, de um caminho feito com muito amor. Claro, com os seus altos e baixos, mas, acima de tudo, conseguimos encontrar, um no outro, o refúgio que nos completa", disse a apresentadora no ano passado.

