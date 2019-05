April Ivy e Rúben Dias já não se largam

Esta quarta-feira (22 de maio) à noite, o Benfica reuniu várias celebridades para celebrar o 37.º título de campeão português. Na festa, que aconteceu na Quinta da Bellavista, na Trafaria, estiveram cerca de 600 pessoas para comemorar a vitória do campeonato.Quem não faltou ao evento foi a cantora e atriz April Ivy, de 20 anos, que fez questão de acompanhar o namorado, Rúben Dias, de 21. O casalinho já não esconde a paixão que os une e nunca se largou durante toda a noite.

Entre atletas, staff, equipa técnica e dirigentes, a festa contou ainda com a presença de atores como Lourenço Ortigão, Paula Lobo Antunes e Jorge Corrula.



Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, relembrou que foi uma época difícil: "Mas que grande vitória estamos hoje aqui a comemorar! Este 37 teve tudo: alma, paixão, mística, com especial destaque para esta segunda volta que ficará para sempre na nossa história e memória. Uma vitória difícil e, por isso, tão saborosa e celebrada".

"Foi um ano em que demonstrámos que os momentos difíceis só serviram para nos tornar ainda mais fortes, mais unidos e mais coesos do que nunca. Temos um passado que nos honra, um presente que nos orgulha e uma enorme ambição de futuro", acrescentou ainda.



Na noite de ontem estiveram presentes todos os jogadores, à exceção de Jota, Florentino e Gedson, que foram convocados para o Mundial de Sub-20.