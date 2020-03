April Ivy e Rúben Dias vivem amor à distância

A relação de April Ivy, de 20 anos, e Rúben Dias, de 22, dura há cerca de um ano e meio e enfrenta agora uma verdadeira prova de fogo no namoro. Os compromissos profissionais da cantora, que está atualmente a gravar um novo disco em Londres (onde vive também o irmão), obrigam o jovem casal a viver uma relação à distância. Decidida a vingar na música, a artista tomou a decisão de deixar Portugal por alguns meses para realizar um dos seus maiores sonhos profissionais na capital inglesa.

Apesar de unidos, o jogador e a artista não escondem as saudades e aproveitam as folgas para desfrutar de momentos em comum. Ao serviço do Benfica, Rúben Dias também é obrigado a cumprir rigorosas rotinas de treino e descanso que o impossibilitam de acompanhar a namorada na nova conquista. "Gostava que estivesses aqui", escreveu o jogador numa das fotos de April nas redes sociais.

Recorde-se que nos últimos meses, a jovem cantora chegou a ser alvo de críticas dos adeptos do Benfica que afirmam que ela é um dos motivos da falta de eficácia do defesa dentro das quatro linhas. Nas redes sociais, multiplicam-se as declarações de amor do casal que tenta colmatar os momentos de ausência e aguarda pelo fim da época desportiva para desfrutar de um período a dois sem interferências profissionais.

Romance à prova de todas as barreiras

São muitos os casais famosos português que enfrentam relações à distância. Dispostos a viver o amor contra todas as barreiras, Carolina Loureiro e Vitor Kley estão separados por dois continentes. Apesar da distância entre Portugal e o Brasil, a atriz da SIC tem sido presença assídua em terras de Vera Cruz para visitar o namorado. Também José Condessa, que se mudou para o Rio de Janeiro, há cerca de seis meses, enfrenta o mesmo desafio ao lado de Bárbara Branco que mantém vida em Lisboa.



João Félix e Margarida Corceiro, um dos casais mais mediáticos do momento, enfrentam uma relação dividida entre Madrid e Lisboa. Mais discretos no que à vida pessoal diz respeito, a atriz Ana Sofia Martins e o cantor David Fonseca, que casaram no passado mês de setembro, preparam-se para enfrentar a distância, uma vez que a atriz irá este mês para Londres estudar representação.