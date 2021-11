April Ivy fala em traição após rutura com Rúben Dias

April Ivy e Rúben Dias terminaram o namoro em setembro

Carolina Marques Dias

Os rumores de que April Ivy e Rúben Dias estavam separados, ao fim de dois anos de relação, surgiram em setembro após o jogador do Manchester City ter apagado todas as fotografias que tinha com a jovem artista, nas suas redes sociais. O ex-casal nunca se pronunciou sobre o fim do romance mas, esta sexta-feira, April Ivy lançou o seu mais recente single, ‘Broken Apologies’, cuja letra é reveladora."[Foi] a canção mais difícil que compus e tive de gravar até hoje. Escrevi-a em cinco minutos no meu quarto, no final do verão, e guardei-a estes meses até que me sentisse preparada para expor os meus sentimentos de forma tão despida", escreveu a jovem, de 22 anos, nas suas redes sociais.Em ‘Broken Apologies’, April Ivy confessa-se desiludida por Rúben Dias, de 24, ter colocado um ponto final na relação. "Eu não consigo encontrar a razão/Para tu nos teres deixado para trás/(...) /Desculpa se não fui suficiente para ti/Desculpa por te ter dado o meu mundo/Mas quando amas alguém é o que fazes", pode ouvir-se no tema.Noutro excerto da música, April Ivy dá a entender que Rúben Dias a pode ter traído, fazendo referência a uma terceira pessoa. "Mostraste-lhe um mundo que ela não conhecia/E ela não tinha o dela/Meu amor confere os teus bolsos/Porque algumas dessas raparigas não estão minimamente preocupadas contigo", escreveu a jovem.Eu tenteiDar-te o que precisavasMas tu não viste que eu tenteiE na minha cabeçaEu não consigo encontrara razão para tu nos teresdeixado para trásPortanto, desculpaEu dei-te todo o meu amorDesculpa se desistiDesculpa se não fui suficiente Para tiDesculpa por te ter dadoO meu mundoMas quando amas alguémÉ o que fazesEspero que ouças isto e que me desculpesDesculpas falsasTalvez precisasses de alguém que te magoasseE que se fosse embora (…)Alguém que te fizesse ter medo Por não saberes com quemEstaria a dormirMostraste-lhe um mundo que ela não conheciaE ela não tinha o delaMeu amor confere os teus bolsosPorque algumas dessas raparigas não estão minimamente preocupadas contigoPor isso peço desculpaPor te ter dado todoo meu mundoPor não ter desistidoDesculpa por não ter sidosuficiente para ti (…)n