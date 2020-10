April Ivy muda de vida por amor a Rúben Dias

16:34

É entre Lisboa e Manchester que April Ivy vai viver os próximos meses para acompanhar o namorado Rúben Dias, que deixou o clube da Luz para alinhar pelo Manchester City. O namoro dura há cerca de dois anos e a cantora é um dos principais apoios do jogador nesta nova fase da sua vida., revelou a cantora, que irá visitar o namorado com regularidade. A par das mudanças na vida do casal, a cantora concilia ainda os projetos musicais também em Inglaterra, o que facilita que passe algumas temporadas junto do namorado que cumpre rigorosas rotinas de treino e está impedido de realizar tantas viagens ao longo da época. A hipótese de se mudar em definitivo para a cidade está para já fora dos planos da artista.A cantora foi esta semana, pela primeira vez, ao encontro de Rúben na sua nova casa em Manchester para matar as saudades.