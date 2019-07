April Ivy ousada e sedutora desfruta de férias na praia

Aos 20 anos, Mariana Gonçalves, mais conhecida por April Ivy, já é uma artista de destaque em Portugal.Além de conquistar o público com o seu trabalho enquanto cantora, April também tem dado que falar pelas suas curvas deslumbrantes.Dona de um corpo escultural, a artista aproveitou parte das suas férias com o namorado, Rúben Dias, jogador do Sport Lisboa e Benfica, no Dubai e nas Maldivas, e atualmente encontra-se em Portugal, onde também não dispensa as habituais idas à praia para manter o seu bronze invejável.Numa fotografia partilhada das redes sociais, com um fato de banho branco e bastante revelador, a jovem cantora arrecadou diversos elogios dos fãs, que não ficaram indiferentes à sua excelente forma física.Cada vez mais ousada e atraente, a artista optou recentemente por uma mudança drástica de visual e adotou uma nova cor de cabelo, preferindo o tom loiro ao seu moreno natural.A imagem partilhada também despertou a atenção do craque do Benfica, que atualmente se encontra no período de pré-época e que não tardou em reagir com um comentário.