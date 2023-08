April Ivy vive novo amor com tenista

April Ivy, de 24 anos, está de férias em Positano, Itália, e publicou uma fotografia de costas com o novo namorado, em que escreveu em italiano “Amor e gelado com o meu sol”.A cantora, que viveu uma relação de vários anos com Rúben Dias, futebolista do Manchester City e da seleção nacional, ainda não assumiu publicamente a identidade do novo amor, mas agora orevela-lhe, em primeira mão, a identidade: chama-se Renato Van Veggel, tem descendência holandesa, mas nasceu e cresceu em Cascais.