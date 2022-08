Aquece a luta entre Shakira e Piqué pela custódia dos filhos Cantora mudou-se de Barcelona para Miami, nos EUA.

Shakira e Piqué

Foto: Albert Gea/reuters

01:30

Os advogados de Shakira e Gerard Piqué têm muito trabalho pela frente. Isto porque, apesar de não serem casados, e de não haver, para já, notícia de disputas de dinheiro ou propriedades, a cantora colombiana e o jogador espanhol têm dois filhos em comum – Sasha e Milan – e decidir em que moldes se fará a partilha das crianças tem sido uma tarefa complexa.



Recentemente, Shakira mudou-se de Barcelona para Miami, nos EUA, e fonte próxima do atleta do Barça garante que ele está "muito triste, e chora com a situação", mas que "adora os filhos e fará de tudo para que fiquem bem e felizes".

