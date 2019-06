12:39

Os homens mais sensuais da TV

Saiba quem são as figuras públicas mais escaldantes da televisão que vão a votos no concursonuma disputa que promete ser muito renhida.Os nomes foram selecionados pelo painel de jurados e poderá começar a votar já a partir de amanhã, dia 30. As suas figuras públicas favoritas vão estar a votos até ao final do verão.