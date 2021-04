Arcebispo acusa Meghan de mentir: "O casamento foi no sábado"

rcebispo de Canterbury. "Casámos três dias antes. Ninguém sabia disto, mas chamámos o arcebispo e dissemos apenas: 'Este espetáculo é para o mundo, mas queremos a nossa união entre nós'", contaram. O neto da rainha Isabel II reforçou ainda que no momento estavam presentes "só os três".





Justin Welby

"Nesse dia, assinei a certidão de casamento. É um documento legal e teria cometido um delito grave se a tivesse assinado sabendo que era falsa", garante. Contudo, o arcebispo confidencia que teve vários encontros com o casal. "Eu tive uma série de reuniões pastorais e privadas com o duque e a duquesa. O casamento legal foi no sábado, mas não vou revelar o que aconteceu em outras reuniões".



que garante que o casamento foi no sábado e presenciado por milhões de pessoas., garante. Contudo, o arcebispo confidencia que teve vários encontros com o casal.

de Canterbury

vive, não foi oficializado o enlace antes da data prevista. "O

Em entrevista a Oprah Winfrey, Meghan Markle e Harry surpreenderam ao anunciar que antes do grande enlace, a 19 de maio de 2018, os dois tinham trocado alianças numa cerimónia privada celebrada pelo aDeclarações que foram desmentidas pelo arcebistoAlém disso, no Reino Unido são precisos duas testemunhas para oficializar um casamento e Harry afirmou que, na suposta cerimónia privada, estavam "só os três". Em entrevista ao site 'Daily Beast', um porta-voz de Meghan e Harry vem agora afirmar uma nova versão dos factos., afirma deitando por terra a teoria do casamento.Segundo um membro do Palácio de Lambeth, onde o arcebispo