Arcebispo vestiu-se de Elvis Presley no casamento secreto Meghan e Harry

Justin Welby, que foi o mesmo que os casou, surgiu vestido de Elvis Presley, um dos cantores mais acarinhados pela duquesa, onde tocou e cantou algumas músicas. As imagens que comprovam a situação foi agora divulgadas pelo 'The Sun'.

queriam um momento dedicado apenas aos dois antes de subirem ao altar a 19 de março de 2018. Assim, acabaram por organizar uma cerimónia íntima de. Ao contrário do que afirmaram a, tratou-se de um momento simbólico e não um casamento oficial, situação já esclarecida pelo arcebispo de de Canterbury No dia em que trocaram juras de amor longe dos holofotes mediáticos, o arcebispoDurante quase três anos, conseguiram manter este momento especial em segredo, mas depois da entrevista à apresentadora americana imagens e relatos da troca de votos vieram à tona. Uma aia do palácio, que assistiu ao momento, recorda o que viu., recorda a aia que já não trabalha no Palácio.No final da benção da troca de votos, Justin Welby tornou o momento mais especial e surpreendeu o casal. O arcebispo mudou de vestes oficiais e transformou-se em Elvis Presley. Temas do cantor como "I Can’t Help Falling In Love", "Love Me Tender", "It’s Now Or Never" e "Suspicious Minds" foram as músicas interpretadas pelo arcebispo.